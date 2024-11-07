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Благоустройство сквера им Журавлева в Дубне завершат к 2025 году

В Дубне продолжается благоустройство сквера имени Павла Журавлева. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Плитка уже уложена по всему скверу. Отдельно глава Дубны проговорил благоустройство территории у памятника первому директору «Тензора» Павлу Журавлеву.

«Уже заканчиваются работы по укладке и мощению основных дорожек. Плитка разная, представлено семь различных видов, сделали хорошее гранитное мощение у памятника», — отметил Тихомиров.

Также уже готово основание под шахматные столы, на месте старого детского игрового комплекса разместят новый, а также обустроят мини-футбольное поле. К концу следующей недели подрядчик установит опоры освещения. В финале — в сквере поставят парковые диваны.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.