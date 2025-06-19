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Благоустройство сквера Бугрова в Ногинске планируют завершить в августе

В рамках реализации государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжаются работы по благоустройству сквера Бугрова в городе Ногинск Богородского округа. Работы планируется завершить в августе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновляется покрытие пешеходных дорожек, устанавливаются новые скамейки, урны, опоры наружного освещения. Посажены новые кустарники и деревья, обустраиваются газоны. Устроены новые пандусы для маломобильных групп населения.

В ближайшее время рабочие приступят к ремонтным работам памятников Ленину и Екатерине.

В самой концепции обновления сквера решено было пойти по пути объединения тем самодержавия, социализма и современности, с учетом исторического прошлого данного места.

Обновленный сквер, без сомнения, станет одним из излюбленных мест отдыха у жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.