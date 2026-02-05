Благоустройство сквера «Блюдечко» в Коломне завершат к концу 2026 года

В Коломне продолжается благоустройство сквера «Блюдечко», работы планируют завершить к концу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Коломне ведутся работы по обновлению сквера «Блюдечко», одного из популярных общественных пространств города. Проект стартовал летом 2025 года и реализуется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

На данный момент завершена часть прокладки дорожек, отремонтированы лестницы к конькобежному центру «Коломна». В сквере появятся навигационные стенды с изображениями Коломенского кремля в разные исторические периоды, арт-объекты, посвященные забытым местам и историям жителей, а также экспозиции о Косых и Мельничьих воротах кремля.

В ближайшее время начнется облицовка мрамором, установка стальных перил, строительство лестницы к смотровой площадке и возведение амфитеатра. Позже в сквере установят теневые беседки, современные скамейки, качели, урны и павильоны для комфорта посетителей.

Весной планируется провести озеленение: сохранят существующие клумбы, высадят новые растения, на верхней террасе появятся фруктовые деревья, а внизу — луга с влаголюбивыми цветами и травами. Все пешеходные дорожки оборудуют современным освещением, а зоны отдыха — мягким светом от торшеров и настенных светильников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.