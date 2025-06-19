«Благоустройство Шаховская» ведет активную борьбу с борщевиком

сегодня в 19:57

В Шаховском муниципальном округе развернута масштабная кампания по борьбе с опасным сорняком — борщевиком Сосновского. Ежедневно бригада МБУ «Благоустройство Шаховская» обрабатывает от зарослей борщевика более 220 гектаров территории округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Борьба с борщевиком ведется комплексно, с использованием различных методов, включая химическую обработку и механическое удаление. Особое внимание уделяется территориям вдоль дорог, вблизи населенных пунктов, а также на землях сельскохозяйственного назначения.

Ежедневный охват такой большой площади стал возможен благодаря слаженной работе бригады, использованию современной техники и эффективных препаратов.

Администрация Шаховского муниципального округа призывает жителей сообщать о местах произрастания борщевика, чтобы оперативно принять меры по его уничтожению. Только совместными усилиями можно победить этого опасного захватчика и сохранить красоту и безопасность округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.