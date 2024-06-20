Благоустройство пруда на улице Инженерной в Дмитрове близится к завершению

В Дмитрове приближается окончание благоустройства территории пруда на Инженерной улице. Официально купальный сезон на пруду еще не открыт, но, несмотря на это, отдыхающих здесь немало, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В настоящее время мы заканчиваем установку декоративного забора, который будет отгораживать пляж от тротуара. Рядом с ним специалисты монтируют навес от солнца и настил, на котором будут установлены шезлонги», — рассказал директор МКУ «ЖКХ и Благоустройство» Роман Никитюк.

Для удобства пожилых людей и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата будут сделаны специальные широкие ступеньки с поручнями и малым шагом высоты.

На пляже появится и детская площадка, а часть скамеек вокруг пруда будет с навесами от солнца по просьбам пенсионеров.

Также идут работы по декорированию бетонного забора с северной стороны пруда: около деревянной решётки будет высажен декоративный виноград, который своими плетьми при разрастании сделает эту зону очень красивой и зелёной. Вокруг пруда также появятся скамейки, урны, качели.

«Работы запланировано завершить к 1 июля. Жители города получат хорошую, комфортную зону отдыха — с пляжем, прогулочными и игровыми зонами. Прошу всех отдыхающих — бережно относится к обновленной зоне и уважать труд работников благоустройства», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.