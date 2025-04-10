Благоустройство Поварово после ремонта теплотрассы завершат к 30 апреля

Благоустройство поселка Поварово после ремонта тепловых сетей стало одним из основных вопросов на встрече первого замглавы Солнечногорска Александра Кузьмина с жителями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Поварово проводили масштабные работы по обновлению котельных и сетей: запустили блочно-модульную котельную в микрорайоне Поваровка, модернизировали трассу отопления и горячего водоснабжения в микрорайоне Лесхоз. Реконструкцию продолжат и в этом году, а до кона месяца «Газпром теплоэнерго МО» приведет в порядок территории, где уже завершили работы.

«Я хочу сказать слова благодарности жителям за активность. Мы вместе с коллегами на постоянной обратной связи. Много было адресных вопросов после проведения ремонтных работ на теплотрассе. Приняли решение, и уже до 30 апреля „Газпром теплоэнерго“ проведет работы по благоустройству, вывозу строительного мусора», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

На встрече обсудили ремонт дорог и уличного освещения. Как сообщил Александр Кузьмин, после таяния снега специалисты администрации проинспектируют улично-дорожную сеть. По результатам примут конкретные решения.

Также поговорили о работе управляющей организации и других вопросах. Все обращения взяли на контроль и поставили сроки их исполнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.