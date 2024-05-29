Благоустройство пяти дворовых территорий проведут в Красногорске

В городском округе Красногорск стартовали работы по комплексному благоустройству территорий. На данный момент подрядчик уже провел работы по замене асфальтового покрытия, сообщается на сайте администрации горокруга.

Обновление затронут дворы по адресам: д. Путилково, д. 14, 15; ул. Георгия Димитрова, д. 1, 3, ул. Железнодорожная, д. 23, 24; пос. Мечниково, д. 22; Павшинский бульвар, д. 24, 26, 28; п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 10.

Следующим этапом станет обустройство пешеходной инфраструктуры, парковок, детских площадок, малых архитектурных форм и нового освещения. Кроме того, во дворах проведут озеленение и установят камеры системы «Безопасный регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.