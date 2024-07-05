Благоустройство парка культуры в Пушкине завершится в 2025 году

В Пушкине благоустроят городской парк культуры. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках второго этапа благоустройства будет оформлена еще одна входная группа и проложены тропинки. Будет обустроена пляжная зона. На ней мы установим деревянные настилы с лежаками и качелями», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

После окончания работ по благоустройству на территории парка появятся: спортивные площадки, площадка для собак, детские площадки, павильон кафе, зона барбекю, пляжная зона, деревянные настилы, входная группа, лежаки, качели.

Работы планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.