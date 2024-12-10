Благоустройство парка «Березовая роща» в Дмитрове продолжится в 2025 году

В рамках реализации народной программы «Единой России» в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитровском округе в следующем году завершат III этап благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» Петра Прокопыка.

Здесь будет один из самых длинных фонтанных комплексов в Подмосковье — около 300 м. Уже готовы чаши для каскада фонтанов. На зимний период они будут законсервированы, а весной работы продолжатся.

В следующем году в парке запланировано благоустроить прилегающую к фонтану территорию, установить современную сцену с раздевалками для артистов, а перед ней — площадку с комфортными местами для зрителей.

«Благоустройство парка «Березовая роща» — это важный шаг к созданию комфортной городской среды для жителей Дмитрова. Уверен, что парк станет настоящей культурной жемчужиной региона», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» Петр Прокопык.

11 декабря в 17:30 в центральной библиотеке Дмитрова состоится встреча жителей с временно исполняющим полномочия главы Дмитровского округа, членом партии «Единая Россия» Иваном Курданиным, посвященная обсуждению проекта благоустройства парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.