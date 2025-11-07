Благоустройство нового сквера в квартале Химок Свистуха выполнено на 75%

В квартале Свистуха в Химках продолжают благоустраивать территорию. Совсем скоро специалисты обустроят новый сквер «Лесная сказка» вблизи школы № 30. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Подрядчик сообщает, что больший фронт работ — позади. На территории уже проложили кабели — здесь появятся новые системы освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Кроме того, рабочие уже подготовили основания для опор светильников и построили удобную пешеходную дорожку — с дренажной системой», — прокомментировал руководитель МБУ «Объединенная Дирекция парков» Химок Георгий Шишкин.

Теперь специалистам предстоит провести финальные работы в будущем сквере «Лесная сказка». А именно — обсыпать дорожки гранитной крошкой, установить фонари и камеры видеонаблюдения, озеленить и благоустроить территорию — здесь появятся новые лавочки, качели и другие элементы для отдыха.

В планах подрядчика — завершить работы до конца текущего месяца. Об этом сообщили в соцсетях парков Химок.

Инициативу по благоустройству территории вблизи школы № 30 выдвинула директор образовательного учреждения Татьяна Кавторева. Благодаря поддержке главы округа Елены Земляковой проект оперативно начали воплощать в жизнь.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.