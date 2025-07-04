Благоустройство «народной тропы» завершили в деревне Стрелино

На территории городского округа Солнечногорск продолжают обустройство пешеходных коммуникаций к социально важным объектам в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы уже завершили в деревне Стрелино от многоквартирного дома № 70 к автобусной остановке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению главы г. о. Солнечногорск Константина Михалькова, замглавы Нодар Бощеван совместно с Уполномоченным главы по территориальному отделу Кривцовское Евгенией Атаевой лично проверили качество выполненных работ. Кроме того, в ходе встречи с жителями обсудили дальнейшие перспективы реализации программы в Стрелино.

«Учитывая пожелания жителей, мы обозначили наиболее востребованные адреса для будущих работ. Благоустройство дорожек обеспечит комфортное и безопасное передвижение жителей к важным социальным объектам», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Всего в этом году создание пешеходных коммуникаций запланировано по девяти адресам. Полный перечень адресов можно найти на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.