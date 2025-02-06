Благоустройство на улице Десантников обсудили во Фрязине

Начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино Павел Никишин провел выездную встречу с жителями улицы Десантников, охватив дома № 5, 7, 9 и 11. В мероприятии также приняли участие представители МБУ «Городское хозяйство», сообщает пресс-служба администрации округа.

Целью встречи стало обсуждение вопросов, касающихся улучшения качества жизни в микрорайоне, которые ранее были зафиксированы в муниципальном центре управления регионом. В частности, жители обратили внимание на вопросы благоустройства дворовых территорий, а также организации парковочного пространства и регулирования движения во дворах.

Павел Никишин внимательно выслушал все озвученные проблемы и предложения, акцентировав внимание на поиске оптимальных решений, учитывающих интересы всех жителей. По итогам встречи были определены приоритетные направления работы и даны поручения коммунальным службам по устранению выявленных недостатков.

Администрация городского округа Фрязино стремится оперативно реагировать на запросы горожан и совместно создавать комфортную и благоустроенную среду для жизни в каждом уголке Фрязино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.