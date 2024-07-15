Благоустройство лесопарка Волкуша в Подмосковье выполнено на 70%

В ближайшие две недели завершатся масштабные работы по благоустройству лесопарка Лыткарино. Реализация проекта проходит в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Лесопарк в Лыткарино занимает большую площадь. Проектируемая территория составляет более 96 гектаров. Это востребованное место отдыха у гостей и жителей Московской области. Местные жители просили обновить существующую инфраструктуру, но при этом не превращать территорию в шумное развлекательное место, поэтому концепцией было предусмотрено устройство всесезонного пространства для отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы населения», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В лесопарке проложили около 9 км пешеходных дорожек и приступили к устройству двухкилометровой лыжероллерной трассы. Рядом будет расположена парковка для автотранспорта с необходимым парковочным оборудованием и парковочной системой. В зоне лесопарка появятся дополнительные точки притяжения: детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, площадка для мини-футбола с искусственным покрытием, места для спокойного и тихого отдыха, павильоны кафе и проката.

На территории будут высажены композиции из деревьев и кустарников около площадок и в зоне павильонов. Вдоль пешеходных дорожек будут установлены новые скамейки и урны.

На территории будет обновлена пляжная зона, которая исторически располагалась на берегах карьера Волкуша, по имени которого назван лесопарк. На пляж уже завезли новый песок. Совсем скоро на нем установят кабинки для переодевания. В этом месте можно будет спокойно отдохнуть рядом с водой.

Территорию лесопарка будет оборудована современными системами освещения и видеонаблюдения, также установят туалетные модули.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.