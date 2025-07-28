Благоустройство лесопарка вдоль Разинского шоссе обсудили с жителями Балашихи

Замглавы Балашихи Максим Сидоркин, депутаты и представители МАУК «Дирекция парков» провели встречу с жителями в Вишняковском парке. Основной темой обсуждения стало дальнейшее благоустройство лесопарковой зоны вдоль Разинского шоссе в сторону Акатово и Лисьей горы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта планируется создание сети прогулочных и велосипедных маршрутов, лыжной трассы, а также специализированной трассы для маунтинбайка. Особое внимание уделяется сохранению природной экосистемы: дорожки оборудуют песчано-гравийным покрытием, а привычные бордюры заменят на элементы из сосновых досок.

Представители сообщества маунтинбайкеров, насчитывающего около 1 тыс. человек, выступили с инициативой обустройства специализированной трассы. Предложение получило поддержку со стороны городской администрации.

Жители также задали вопросы по сохранению культурных объектов. Житель Акатово Борис Горюнов поинтересовался судьбой Акатовского кургана. Максим Сидоркин подчеркнул, что проект благоустройства согласован с управлением по охране объектов культурного наследия, и при необходимости будет откорректирован в соответствии с их требованиями.

В 2023 году был представлен проект комплексного благоустройства территории площадью 115 га — от Лисьей горы до усадьбы Горенки. В июне 2025 года завершен первый этап: открыта обновленная территория Вишняковского парка площадью 30 га с кафе, лодочной станцией и спортивной инфраструктурой. Завершить второй этап работ планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

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