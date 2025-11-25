сегодня в 09:23

Благоустройство и последствия погодных условий обсудили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 24 ноября прошло традиционное оперативное совещание главы округа. На нем разобрали все накопившиеся за выходные — от жалоб жителей до подготовки к Новому году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Центр города периодически жалуется: вода то с запахом, то с ржавчиной. Мособлводоканал получил задачу — проверить все проблемные адреса и промыть систему гидрантами, где нужно», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Параллельно в городе идет восстановление благоустройства после раскопок на сетях Мособлводоканала.

Жители округа обратились с вопросом скользких дорожек на новой Привокзальной площади на 1-й Пушкинской. Службам указано: взять на контроль весь округ.

«Погода скачет через ноль, утром — гололед как по расписанию. Особое внимание — социальным объектам: школы, детсады. К 7-8 утра родители уже ведут детей. Дороги должны быть обработаны ПСС заранее, а не „по факту падения“, — отметил Семенов.

Округ преображается к встрече Нового года: арт-объекты уже стоят, елки устанавливаются, торговые центры украшаются гирляндами.

Также продолжаются ремонтные работы входной группы на вокзале Электрогорска.

«Заедем туда на ближайшем объезде — посмотрю, как идут работы. Вокзал — лицо города, должно быть на уровне. Рабочая неделя только началась. Впереди — объезды, встречи, решения. Держу руку на пульсе», — подытожил Денис Семенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.