Благоустройство дворовых территорий в Богородском округе завершается
Фото - © Администрация Богородского городского округа
В Богородском округе продолжается работа по созданию комфортной среды для жителей. На этой неделе завершено обустройство сразу нескольких новых объектов, а также идет работа на других территориях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Для юных жителей города Электроугли на Советской, 13 открылась новая современная детская площадка. Работы полностью завершены, и площадка готова принимать детей.
Также завершена установка игрового комплекса на улице Школьной в деревне Боровково. Теперь у местных ребят есть новое и безопасное место для отдыха и игр.
В активной фазе находится строительство детской площадки на улице Больничной в деревне Большое Буньково. Подрядчики выходят на финишную прямую, и в ближайшее время работы будут завершены.
Параллельно ведется модернизация существующей площадки в Ногинске на улице Юбилейной (д. 8, 10). На сегодняшний день уже выполнено устройство прочного асфальтобетонного основания и начался монтаж современного игрового оборудования.
Масштабная программа комплексного благоустройства дворовых территорий в 2025 году подходит к концу. Из 22 запланированных дворов работы завершаются на последних трех.
В настоящее время преобразования продолжаются в Обухово на улице Луговой и Кудиновском шоссе. Здесь уже установлены садовые бордюры, подготовлено основание и частично уложен новый асфальт. Подрядные организации продолжают работы в соответствии с графиком.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.