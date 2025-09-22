сегодня в 16:13

Благоустроенный сквер открыли на Рижской улице в Шаховской

В муниципальном округе Шаховская произошло знаменательное событие — состоялось официальное открытие обновленного сквера на улице Рижская. Это мероприятие стало ярким примером заботы местных властей о комфорте и благополучии жителей и гостей района. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе благоустройства территории было высажено более 350 деревьев, кустарников и цветов. Сквер украсился извилистыми дорожками, вымощенными качественной плиткой, удобными парковыми качелями и уютными скамейками для отдыха. Для любителей активного образа жизни появилась удобная велопарковка.

Эти изменения сделали территорию привлекательной и комфортной для прогулок всей семьей. Жители теперь смогут наслаждаться живописными видами природы прямо в городской черте.

«Мы приложили максимум усилий, чтобы превратить этот уголок города в прекрасное пространство для отдыха и досуга. Сегодняшнее открытие нового сквера является свидетельством нашей приверженности созданию комфортных условий проживания для всех наших горожан», — подчеркнул заместитель главы муниципального округа Шаховская Андрей Викторович Кондауров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.