Благоустроенный Пироговский лесопарк откроют в Подмосковье в 2025 году

В следующем году в городе Мытищи запланирован первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

При реализации проектов благоустройства лесопарковых зон в Подмосковье важен бережный подход к уникальной экосистеме региона.

В 2025 году после первого этапа благоустройства откроют Пироговский лесопарк в Мытищах, который займет 30 га. В рамках первого этапа создадут 5,4 км пешеходных маршрутов, спортивные площадки и функциональные павильоны для отдыхающих. Это место станет идеальным для занятий спортом и семейного отдыха, обеспечивая комфорт и безопасность для всех посетителей.

В хозяйственной зоне разместятся хозблоки и навесы. Также в разных точках парка будут установлены туалетные модули и контейнерные площадки.

Кроме того, на территории лесопарка будет расположена смотровая площадка с настилом возле ручья. Для обеспечения безопасности на дорожках и площадках будет установлено освещение, а также современная система видеонаблюдения.

Еще в ходе благоустройства территории будет проведено озеленение: посадка деревьев, кустарников, цветников и газонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.