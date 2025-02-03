Благоустроенный парк в ДНР назвали «Подмосковье»
Фото - © Министерство территориальной политики Московской области
В муниципальном округе Тельманово, ДНР, благоустроенный парк назвали «Подмосковье», сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
«Московская область установила детскую площадку, баскетбольную площадку, воркаут, теннис, освещение. Сейчас продолжаем работы по ограждению территории парка. Теперь наш парк называется „Подмосковье“! Спасибо Московской области за помощь и поддержку!» — сказала глава округа Наталья Великодная.
Парк был благоустроен в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Объекты для благоустройства выбирают местные жители муниципалитетов от 14 лет через голосование. Планируется, что к 2030 году благодаря программе уровень качества городской среды увеличится в 1,5 раза.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.