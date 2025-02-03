Благоустроенный парк в ДНР назвали «Подмосковье»

«Московская область установила детскую площадку, баскетбольную площадку, воркаут, теннис, освещение. Сейчас продолжаем работы по ограждению территории парка. Теперь наш парк называется „Подмосковье“! Спасибо Московской области за помощь и поддержку!» — сказала глава округа Наталья Великодная.

Парк был благоустроен в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Объекты для благоустройства выбирают местные жители муниципалитетов от 14 лет через голосование. Планируется, что к 2030 году благодаря программе уровень качества городской среды увеличится в 1,5 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.