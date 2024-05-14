Благотворительный забег «Круг Солнца» состоится в Солнечногорске 25 мая

В преддверии дня защиты детей, 25 мая, в Солнечногорске пройдет традиционный детский забег «Круг Солнца». Он пройдет на стадионе «Металлург», начало регистрации в 11:00. Участвовать могут все желающие — с рождения и до 12 лет включительно, сообщается на официальном сайте администрации Солнечногорска.

Старт будет проходить по каждому возрасту отдельно на дистанциях от 100 до 2 тыс. метров. Во время проведения мероприятия будет организована развлекательная программа с мастер-классами и показательными выступлениями.

«Забег является благотворительным проектом. Благодаря таким мероприятиям наше подрастающее поколение еще больше приобщается к здоровому образу жизни, а также учится милосердию, оказывая помощь тем, кому она необходима в первую очередь», — сказал замглавы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Часть спонсорских средств с забега направят на помощь Артему Симонову, страдающему адренолейкодистрофией.

Подробно ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на забег можно на сайте. Количество мест ограничено.

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