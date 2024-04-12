Благотворительный субботник пройдет в парке имени Талалихина в Подольске

В эту субботу, 13 апреля с 12:00 до 15:00, в Парке культуры и отдыха имени В. Талалихина пройдет благотворительное экологическое мероприятие. В нем сможет принять участие каждый желающий. Оно будет проходить в рамках регулярной корпоративной программы социальной ответственности «Добрые дела» Fix Price. Субботник будет поделен на две части: образовательную, в которой участникам будет рассказано об инновационном экологическом опыте, а также практическую, где все — как дети, так и взрослые будут приобщены к облагораживанию и уборке территории.

Совместно с жителями Подольска сотрудники компании сделают общее «доброе дело» для города. Ведь как раз из таких небольших добрых дел и при соблюдении несложных экологических правил и строится ответственное отношение к окружающей среде. Все участники мероприятия будут приобщены к совместной уборке территории Парка культуры и отдыха им В. Талалихинах чистыми методами, которые не вредят местной экосистеме, и покраске ограждений аттракционов.

Для каждого участника предусмотрено необходимое оборудование для уборки территории и покраски ограждений, сухпаек и символический подарок в благодарность за активную социальную позицию и помощь.