Благотворительный фонд «Сила Веры» переехал на улицу Заводскую в Долгопрудном

Благотворительный фонд «Сила Веры» сменил адрес и теперь работает по улице Заводская, дом 10, в Долгопрудном. С арендой помещения фонду помогла городская администрация, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благотворительный фонд «Сила Веры», который в следующем году отметит десятилетие, переехал в новое помещение на улице Заводская, дом 10. За годы работы фонд оказал помощь сотням детей и их семьям не только в Долгопрудном, но и за его пределами.

В переезде фонду помогла администрация города. Новый адрес посетили заместители главы Долгопрудного Светлана Курсова и Дина Ильясова.

Президент фонда Вера Гогина рассказала, что организация реализует три основные программы: адресная помощь детям с онкологическими заболеваниями, поддержка больницы и проект «Артем-клуб». Фонд закупает необходимые лекарства и расходные материалы для детей и отделения больницы, а также для аппарата искусственной почки.

«Артем-клуб» назван в честь Артема Сагацкого, юного жителя города, который боролся с онкологией. Сейчас клуб организует праздники, творческие мастер-классы и психологическую поддержку для мам больных детей.

Среди новых проектов фонда — «Исполни мечту», в рамках которого дети встречаются со своими кумирами. Недавно фонд организовал встречу ребенка с телеведущим и шеф-поваром Константином Ивлевым.

В новом помещении фонда уже размещены архив, проекты и «Елка желаний», где каждый шар символизирует конкретную помощь ребенку. Вера Гогина отметила, что главная мечта фонда — чтобы онкологических детей стало меньше, а все дети были здоровы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.