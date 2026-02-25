Благотворительная Масленица в «Резиденции Матрешки»

18 февраля в «Резиденции Матрешки» агроусадьбы Полянка (д. Слободка, Сергиево-Посадский г. о. МО.) прошла вторая встреча в рамках программы «Полянка Радости» — благотворительный праздник Масленицы для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба организаторов.

Всего мероприятие посетили 75 гостей, в том числе из Балашихинской общественной организации инвалидов «Мир для всех» и ГБСУСО МО «Семейный центр имени А. И. Мещерякова».

Мероприятие организовано АНО «Резиденция Матрешки» при поддержке Общественной палаты Московской области и Министерства информации и молодежной политики региона. Проект направлен на создание терапевтической среды через живую атмосферу праздника и погружение в народные традиции, в которых главными героями становятся радость и поддержка

Еще одной важной частью праздника стала работа команды практикующих психологов во главе с Марией Синицыной, специалистом по работе с детьми с ОВЗ и их семьями. В уютной обстановке за чаем из самовара родители могли задать волнующие вопросы и получить бережные рекомендации. Мария наблюдала за детьми в играх и творчестве, чтобы потом подсказать, какие виды активности лучше развивают ребенка и на что обратить внимание.