Благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» пройдет в Москве

Более 20 НКО представят товары на ярмарке «Город неравнодушных» в Москве

В Москве на территории столичного пространства «Хлебзавод № 9» 13 и 14 апреля в рамках фестиваля «Город неравнодушных» пройдет благотворительная ярмарка. На мероприятии свои товары представит более 20 некоммерческих организаций (НКО), сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Фестиваль приурочен ко Дню мецената и благотворителя. Свои товары на благотворительной ярмарке представят 24 НКО, а все средства они направят в помощь подопечным: многодетным семьям, людям старшего возраста, детям и животным.

«На стендах можно будет найти детские игрушки, дизайнерскую одежду и аксессуары, предметы интерьера и многое другое», — рассказала Сергунина.

Например, фонд защиты животных «Вирта» предложит посетителям термосы, брелоки, значки и другие товары с изображением кошек и собак, детский фонд «Виктория» — керамику ручной работы, а организация «Люблю жизнь» — изделия из дерева, шерсти и кожи.

Фото - © Пресс-служба КОСиМП

Некоторую продукцию создавали и сами подопечные НКО. Например, на витринах можно увидеть игрушки, сувениры, украшения и глиняную посуду, которые сделали люди с особенностями здоровья из фондов «Дорога милосердия», «Ясенева поляна» и «Единение».

Волонтеры и сотрудники благотворительных организаций также поучаствовали в создании продукции. Они подготовили изделия из эпоксидной смолы и вязаные игрушки для стенда центра реабилитации диких животных «Дом Зайца».

Для гостей фестиваля подготовили творческие мастер-классы, деловую программу, интерактивные площадки и иммерсивный спектакль.