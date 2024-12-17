Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Лобне

В городском округе Лобня начинается традиционная новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». В ходе нее дети участников специальной военной операции, а также подопечные домов ребенка оставляют свои просьбы на елке, расположенной во дворце культуры «Чайка». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Присоединиться к акции в роли исполнителя, который дарит подарки детям, могут все желающие. Для этого нужно снять с елки приглянувшуюся открытку, прочитать, что в ней написано, и воплотить загаданное ребенком желание в жизнь.

«Любой неравнодушный житель нашего города может снять открытку с елки и исполнить заветную мечту ребенка», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.