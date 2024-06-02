Благотворительная акция для детей участников СВО прошла в Цирке на Цветном бульваре

Праздник для подмосковных детей из семей участников специальной военной операции в Цирке Никулина на Цветном бульваре в День защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Мероприятие было организовано телеканалом 360 при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и «Женского движения Единой России».

120 детей и их родителей смогли бесплатно посетить потрясающее представление в знаменитом Цирка Никулина. Праздничное настроение перед представлением помогали создавать и юные артисты из детского хора Академии Игоря Крутого и аниматоры.

Приветствуя гостей на арене цирка перед началом представления, Ксения Мишонова напомнила зрителям, что этот праздник мог не состояться, если бы ни усилия и ежедневный подвиг российских военнослужащих и предложила посвятить этот праздник защитникам нашей Родины.

«День защиты детей — это праздник нашей любви к детям, нашей заботы о них. День, в который мы можем напомнить каждому взрослому о том, что главное право каждого ребенка — право быть любимым. Сегодня в этом зале много детей из семей, чьи родные и близкие выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Благодаря героическим поступкам каждого на фронте мы можем сегодня наслаждаться этим солнцем, этим праздником, этим представлением. Я хочу, чтобы мы посветили этот день нашим защитникам — с уважением и благодарностью», — сказала подмосковный детский правозащитник

Новое шоу цирка — акробаты, гимнасты, дрессированные животные и, конечно, клоуны — не оставили ни одного юного зрителя равнодушным.

«Каждый должен хотя бы раз в жизни попасть в цирк. Очень здорово, что такой праздник детства нам удалось организовать именно в День защиты детей, когда хочется, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. По-моему, все удалось! Маленьким гостям очень понравилось. Мы получили самые теплые отзывы. Благодарю администрацию Цирка Никулина на Цветном бульваре за предоставленные билеты, телеканал 360 за чудесную организация праздника, а наших соратников по Женскому движению за помощь», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.