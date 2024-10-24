Благотворитель из Петербурга: термобелье и одежду отвозили в зону СВО 15 раз

Руководитель благотворительного фонда «Время помогать» Петр Петров и его коллеги на протяжении более 2 лет оказывают всяческую помощь спецпоздразделениям в зоне СВО. Они уже много раз побывали в зоне проведения спецоперации с гуманитарной миссией. Их фонд занимается пошивом флисовой одежды и термобелья. А недавно они доставили бойцам 10 кроссовых мотоциклов, так как именно эта техника более эффективна на поле боя, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«По направлению СВО мы работаем с самых первых дней: тогда возникла потребность в оказании помощи мобилизованным. Мы с друзьями, у которых свое швейное предприятие, начали шить для бойцов флисовую одежду и термобелье. Привозили все это на мобилизационные пункты. В какой-то момент мы поняли, что наша гумпомощь распределяется не до конца эффективно. Решили попробовать сами отвезти все это в зону СВО. С того момента мы ездили туда на своих машинах уже 15 раз», — сказал Петров.

Он отметил, что движение не занимается сбором денег, используются только те средства, которые удается собрать внутри коллектива.

Во время последней поездки в зону проведения СВО Петров и его фонд передали в одно из подразделений 10 кроссовых мотоциклов. Мототехника на фронте, по словам основателя фонда, очень необходима, так как только на них безопаснее всего передвигаться. Квадроциклы же более уязвимы из-за габаритов, уточнил основатель фонда «Время помогать».

Фонд старается обеспечить подразделения радиотехникой, но иногда просят доставить, например, стоматологическое кресло. Медтехника была найдена и отправлена в зону СВО. По словам Петрова, на передовой есть стоматологи, которые ездят по расположениям и ведут приемы в полевых условиях.

Помимо помощи бойцам СВО, фонд работает и по другим направлениям. Так, например, для детей с нарушениями опорно-двигательной системы оплачивается физкультурно-оздоровительное лечение и ежегодные абонементы в специализированные центры. Ведется работа по поддержке детей-сирот в детдомах.

«Также мы дружим с двумя школами в Мариуполе. Привозим им все необходимое. Нашли две школы в Петербурге, сделали их побратимами. Организовывали приезд мариупольских школьников в город на Неве, сейчас планируем их поездку к нам в новогодние каникулы», — пояснил основатель фонда «Время помогать».