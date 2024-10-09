Благополучный и удобный: назван самый безопасный округ Москвы

Компания Regions Developmen изучила статистику прокуратуры, провела исследование и представила результаты. По данным их аналитиков, самым безопасном округом Москвы можно считать Южный, сообщает Газета.ru .

«Юг лидирует по темпам строительства современных жилых комплексов. А в районах с новостройками формируется более однородная и благополучная социальная среда», — заявила коммерческий директор компании Development Лилия Арцибашева.

По ее словам, в этом округе создается масштабная и хорошо охраняемая инфраструктура — образовательная, спортивная, рекреационная. За первые 9 месяцев 2024 года там на 6,7% выросло число сделок по договорам долевого участия.

Самым криминальным столичным округом можно считать Юго-Восточный, где с января по август этого года совершили более 10 тысяч преступлений. Меньше всего преступлений за этот период зафиксировано в Зеленоградском округе — примерно 2,5 тысячи.