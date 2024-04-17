Благофонд депутата Мособлдумы Легкова запустил программу по реабилитации детей с аутизмом

Благотворительный фонд Олимпийского чемпиона и депутата Мособлдумы Александра Легкова «Вместе — ЛЕГКО» запустил программу по реабилитации детей с аутизмом при помощи плавания. На сегодняшний день в проекте участвуют 16 детей с РАС из Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Для них организованы индивидуальные еженедельные занятия с тренерами, обладающими опытом работы с особенным детьми.

«Фондом реализуется проект „РАСти!“, посвященный детям с расстройством аутистического спектра. Количество детей с этим диагнозом увеличивается с каждым годом. Пока науке точно неизвестны причины заболевания и как с этим бороться, мы будем вовлекать их в спорт, как универсальное средство», — считает Легков.

По мнению специалистов, физическая активность и спорт, действительно, позитивно сказываются на состоянии детей с РАС, причем улучшение наблюдается буквально во всем — от координации тела, до коммуникативных навыков.

Основополагающим видом спорта является именно плавание. Самое главное — спорт не вытесняет обучение другим навыкам, а является их катализатором. Главное, чтобы физическая активность была регулярной.

Основатель благотворительного фонда Александр Легков говорит, что на проект по реабилитации через плавание семьи и сам фонд возлагают большие надежды и считают, что его надо запускать по всему Подмосковью, как минимум.

Помощь в запуске программы в Сергиево-Посадском округе оказала Загорская ГАЭС. Сейчас занятия запущены в двух бассейнах — в поселке Реммаш и в поселке Богородское.

«Мы первый раз работаем с фондом „Вместе — ЛЕГКО“. Я думаю, это будет наша традиция», — поделился директор филиала ПАО «РусГидро» — «Загорская ГАЭС» Виктор Жизневский.

Для запуска проекта в других округах необходима помощь других спонсоров. Организационно фонд Александра Легкова готов помочь в любой территории.

«У нас пока есть два бассейна, где детишки будут заниматься. Нам выделили бесплатные часы. „Загорская ГАЭС“ подключилась для того, чтобы оплачивать тренеров, потому что каждому ребенку нужен индивидуальный тренер. Скоро после капремонта откроется бассейн в Пересвете, и я думаю, что мы сможем выделить бесплатные часы и там. Начинаем потихоньку — как и в спорте, но маленькими шажочками можно добиться больших результатов. Время не важно, самое главное — делать», — пояснил Легков.

Также в планах у благотворительного фонда «Вместе — ЛЕГКО» запустить программы реабилитационных занятий на батуте, по настольному теннису и танцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.