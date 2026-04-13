Благодатный огонь доставили в Домодедово к Пасхе

Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме в канун Светлого Христова Воскресения, привезли в Собор всех святых, в земле Русской просиявших, в Домодедове. Жители округа смогут зажечь от него свечи в храме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Святыню в Россию доставила делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси, митрополитом Каширским Феогностом. После этого Благодатный огонь передали в Домодедово.

Теперь у жителей округа есть возможность зажечь свечу от Благодатного огня в своем храме. В православной традиции он символизирует надежду, мир и духовное обновление, особенно значимые в преддверии Пасхи.

Считается, что вместе с огнем в дома верующих приходят тепло и добрые мысли. Благодатный огонь объединяет людей и напоминает о духовных ценностях и единстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.