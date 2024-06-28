Глава Павловского посада передал семье мобилизованного благодарность

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретились с Еленой Александровной и ее внучкой Алисой. В сентябре 2022 года сына Елены Александровны Никиту мобилизовали в зону специальной военной операции. Он с честью и достоинством несет службу, является примером для многих в исполнении воинского долга.

«За героизм сына мы передали маме Благодарственное письмо от командира войсковой части, а также вручили Алисе небольшой подарок. Еще раз хочу выразить свою глубокую признательность и уважение маме военнослужащего за ее веру, силу и поддержку. А Никиту благодарю за мужество и преданность своей Родине. Победа будет за нами!» — сказал Денис Семенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.