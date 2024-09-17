Благодарность за помощь землякам в зоне СВО получил ветеран ВОВ Сергей Лобиков

Сергей Лобиков — ветеран Великой Отечественной войны, единственный ветеран ВОВ, оставшийся в Электрогорске. Он, как никто другой знает, как тяжело приходится солдатам на поле боя, в полевых условиях. На регулярной основе Сергей Лобиков собирает посильную помощь и передает бойцам из своего города. Так как и сейчас, внуки и правнуки этого героического поколения повторяют подвиг своих предков — истребляют фашистскую нечисть, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Благодарность за оказанную гуманитарную помощь бойцам вручил действующий участник Специальной военной операции — Андрей Сайфутдинов, командир взвода отд. батальона воинской части 69355, проходящий службу на Сватово-Кременном направлении. Боец сейчас в отпуске, он лично встретился с Сергеем Лобиковым и передал ему награду.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить нашего бойца — Андрея Сайфутдинова с днем рождения! Здоровья, благополучия и скорейшей победы!» — написал в социальных сетях Председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.