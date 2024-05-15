Благодаря поддержке Москвы производители увеличат объемы выпуска товаров

С начала текущего года свыше 15 промышленных компаний смогли привлечь более 16 млрд рублей инвестиций благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С начала года поддержку получили 15 предприятий. Так, два производителя пищевой продукции смогли привлечь 200 млн рублей благодаря поддержке города. На выделенные средства заводы приобретут 6 единиц оборудования.

«Благодаря Московскому фонду с начала 2024 года свыше 15 промпредприятий смогли привлечь более 16 млрд рублей. В рамках льготного кредитования компании могут получить до 3 млрд рублей под 3% годовых на срок до 3 лет», — заявил Ликсутов.

Льготные инвестиционные кредиты позволяют как крупным, так и малым предприятиям использовать средства для расширения промышленных площадок и парка оборудования — закупки высокотехнологичных станков и роботизированных систем, что в свою очередь помогает компаниям в несколько раз увеличить объемы выпуска необходимой продукции, обеспечить товарами жителей столицы и регионов страны.

«В 2023 году в рамках данной программы фонд одобрил финансовую поддержку московским компаниям на общую сумму 105 млрд рублей. Ее получатели уже приобрели более 700 единиц крупного оборудования. Кроме того, они смогут создать свыше 15 тыс. рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Также при поддержке города компания «Итэлма», производящая электрокомпоненты для транспорта, смогла закупить 6 единиц оборудования, благодаря которому предприятие увеличит выпуск электронных автомобильных комплектующих. Оно позволит автоматизировать текущий технологический процесс, что, в свою очередь, позволит нарастить производительность. Фонд для этого субсидировал затраты по инвестпроекту в размере 400 млн рублей.

Помимо закупки оборудования, компании также строят новые производства. В частности, фонд компенсировал часть затрат на постройку промплощадки общей площадью свыше 200 тыс. кв. м. Для этого компании был одобрен инвестиционный кредит на сумму 10 млрд рублей на срок 5 лет. На заводе будут производить металлоконструкции и паркетные доски. Они могут быть использованы в дальнейшем для строительства новых промышленных, складских и других зданий.

Столичный производитель медицинских изделий «Анком-мед» привлек в собственное развитие 150 млн рублей благодаря поддержке города. Фонд компенсировал часть затрат на приобретение производственных площадей площадью 1,5 тыс. кв. м. На них предприятие планирует масштабировать выпуск продукции. На сегодняшний день компания изготавливает 4 линейки перчаток для осмотра пациентов и хирургических операций.