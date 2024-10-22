В Лобне открыли новую детскую площадку

В рамках реализации народной программы «Единой России» «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Лобня построили современный игровой комплекс. Участие в открытии приняли члены фракции местного отделения, передает пресс-служба партии.

Игровая зона для юных горожан появилась на Лобненском бульваре, дом 7. Инициатива её создания принадлежит самим жителям микрорайона Катюшки. Основное население микрорайона — молодые семьи с детьми, поэтому дополнительная детская площадка здесь была просто необходима.

Площадка получилась яркой и масштабной. Она оснащена в соответствии с современными стандартами. Резиновое покрытие, различные горки, качели, карусели выполнены из прочных материалов, они удобны, а главное — безопасны. Есть лавочки для родителей.

Здесь установлены элементы как для малышей, так и для ребят постарше. Дети с удовольствием оценили их во время торжественного открытия. Маленьких гостей ждало здесь много сюрпризов: шары, музыка, анимационная программа и, конечно же, сладкие подарки.

В рамках партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» поздравить горожан пришла и депутат партии «Единая Россия» городского Совета депутатов Светлана Мерзликина.

«Рядом с площадкой находится школа № 10 и два детских сада, поэтому она точно не будет пустовать. Уверена, ребятишкам здесь будет комфортно проводить время, а родители будут спокойны за безопасность детей», — отметила Светлана Николаевна.

Партия «Единая Россия» последовательно реализует народную программу, чтобы сделать жизнь населения более комфортной. До конца года в Лобне появится еще одна детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.