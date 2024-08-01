Благодаря фудшерингу нуждающиеся получили 63 т продуктов

В тройке лидеров среди городов с наибольшим объемом продовольственной помощи в I полугодии этого года оказались Рязань, увеличившая помощь на 200% до 5,6 т, Мурманск, поделившийся 15,6 т еды, и Москва, показавшая рост в 5 раз в сравнении с предыдущим годом и поделившаяся 35,7 т продуктов.

Мурманск присоединился к проекту только в марте 2024 года и сразу стал лидером — в среднем в городе одна точка продаж ежедневно передает около 25 кг продуктов 10 благополучателям.

Также активно себя показали Челябинск, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Проект в I полугодии 2024 года значительно масштабировался — в 2,3 раза увеличилось число подключенных к фудшерингу магазинов. Теперь их 56, при этом на Мурманск приходится 20. Также в столице возросло число задействованных дарксторов (складов для доставки товаров) с 1 до 11.

Пакеты с продуктовыми наборами для людей, оказавшихся в сложной ситуации, пенсионеров и молодых семей развозит все большее количество волонтеров. Их число выросло вдвое по отношению к январю-июню 2023 года до 1,6 тыс. человек. Наибольшую динамику зафиксировали в Челябинске, где прибавился 181 доброволец, показав прирост в 4,5 раза. В Рязани волонтеров стало на 240% больше — 340. В Москве произошел двукратный рост и появились 840 неравнодушных.

Инициатива по бесплатной передаче продуктов с истекающим через несколько дней сроком годности нуждающимся стала ярким примером экономики замкнутого цикла. Сотрудники магазинов каждый день отбирают пригодные в употребление хлебобулочные изделия, фрукты и овощи с подходящим к концу сроком годности. Похожим образом реализуют проект и в дарксторах, но там ассортимент товаров объемнее и включат 80 позиций, включая непродовольственную продукцию и бакалею.

«Планомерный переход на автоматизированную систему списания товаров помогает нам в интеграции новых торговых точек в проект. Однако утилизация продуктов по-прежнему обходится дешевле, чем фудшеринг, т. к. по текущим законам хоть эти товары и не продаются, а безвозмездно передаются нуждающимся, мы обязаны уплачивать с них НДС. Поэтому мы возлагаем большие надежды на поправки в законодательстве, которые откроют новые возможности для более прогрессивного развития проекта. Тогда миллионы россиян смогут регулярно получать бесплатную продовольственную помощь», — отметила менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко.

Цель фудшеринга — не как помочь нуждающимся передачей продуктов с небольшими дефектами или с истекающим сроком годности, так и снижение негативного воздействия на экологию путем сокращения объема пищевых отходов.