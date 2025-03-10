БКЛ лидирует по росту интернет-трафика в Московском метрополитене

Большая кольцевая линия стала лидером по росту объема передачи данных в столичном метро. Объем дата-трафика на БКЛ вырос год к году на 27%, что выше темпов роста трафика во всем столичном метро в сети компании, сообщает пресс-служба МТС.

На БКЛ клиенты МТС качают в среднем по 170 ТБ в неделю. Калужско-Рижская линия с объемом трафика в 165 ТБ в неделю, возглавлявшая рейтинг наиболее загруженных линий годом ранее, спустилась на второе место.

«Сегодня БКЛ — одна из самых востребованных линий в московском метро: с момента полного запуска по ней совершили уже более 740 млн поездок. Ее популярность доказывает не только рост пассажиропотока, но и увеличение интернет-трафика — по этому показателю БКЛ стала № 1 среди всех линий метрополитена», — поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Развитие телеком-инфраструктуры в Московском метрополитене является для МТС одним из приоритетных проектов. Мы не только расширяем свою сеть на новых станциях, но и используем современные технологии и решения для увеличения емкости на её действующих сегментах и участках», — прокомментировал вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

За 2024 год количество абонентов в московском метро выросло на 7%. Больше всего — на четверть — выросло число пассажиров, зарегистрированных в сети МТС, прибывших из-за рубежа. При этом из регионов России — на 15%.

В 2024 году МТС расширила пропускную способность сети связи в метро, улучшив покрытие в тоннелях. Основную программу по модернизации телеком-инфраструктуры в метрополитене компания завершила в 2023 году.