Бьюти-штаб для выпускниц и выпускников начал работу на Тверской площади в Москве

Бьюти-штабы для выпускниц и выпускников начали свою работу на Тверской площади и Тверском бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота». Более 1,5 тыс. выпускниц помогут выбрать идеальный наряд и макияж к важному событию, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

На Тверской площади профессиональные стилисты помогают выпускницам подобрать образ для одного из самых важный дней этого лета. Услуги предоставляют в порядке живой очереди с 11 до 19 часов.

Пространство красоты у фонтана на Тверской площади заняла бьюти-станция, включающая в себя 7 кресел: на 3 делают макияж девушкам, еще на 3 — укладку. Отдельный мастер выполняет мейкап-тату и переводные татуировки.

Большие зеркала разместили под навесом рядом с качелями. Здесь выпускники смогут увидеть результат проделанной работы. Специалисты дают девушкам консультации по уходу за кожей, помогают подобрать максимально выигрышные цвета и оттенки тональных средств, помады, румян и туши, чтобы в торжественный вечер выглядеть сногсшибательно.

Еще стилисты покажут, как подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки, а также поделятся маленькими хитростями, наработанными годами. Специалисты по волосам не только делают прически, но и расскажут о последних тенденциях в молодежной моде и как ухаживать за любим типом волос.

Для молодых людей на площадках предусмотрено специальное кресло. Барбер-стилисты покажут, как ухаживать за волосами и проведут короткие мастер-классы по ношению бутоньерок на рубашках.

Во время преображения выпускников на фестивальной площадке на Тверской площади будут звучать зажигательные DJ -сеты. Все желающие смогут получить полезные советы от модных блогеров, а также профессиональных диетологов и нутрициологов.

Помимо этого, на Тверской площади посетительницы смогут подобрать подходящую косметику для кожи и волос известных и новых отечественных марок.

Кроме того, бьюти-станции откроют на Тверском бульваре. Это позволит большему числу выпускниц и выпускников получить новый образ накануне главной школьной вечеринки. Станции расположатся в двух больших анимационных шале рядом с памятником Сергею Есенину.