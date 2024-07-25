Бьюти-эксперт рассказала, что женщинам делать с сединой

Фешн-эксперт и бьюти-блогер Рия Горбунова поделилась идеями, как поступать с сединой. Вместе с тем она обратила внимание, что красить волосы или нет — это решение только самой женщины, сообщает «Вечерняя Москва».

«Для многих женщин закрашивание седых волос является привычным способом поддержания молодого и ухоженного внешнего вида. Современные краски и техники окрашивания предлагают широкий выбор оттенков, которые могут идеально подходить к вашему цветотипу», — сказала эксперт.

Однако к окрашиванию стоит подходить аккуратно и учитывать несколько аспектов. Во-первых, седина отрастает довольно быстро и цвет нужно обновлять примерно раз в 4-6 недель. Также особая тема — это качество краски и самой работы, ведь для хорошего окрашивания лучше обратиться к профессионалу, чтобы позволит избежать повреждения и сохранить здоровье волос. Выбирать следует оттенки, близкие к натуральному цвету волос, считает эксперт.

Кроме того, седые волосы требуют особого ухода. Они могут быть более сухими и ломкими, поэтому имеет смысл использовать увлажняющие и питательные средства. По словам Горбуновой, специальные средства помогут избежать желтизны и сохранить чистый и яркий цвет волос.