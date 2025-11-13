Бюст Сталина может появиться в Екатеринбурге

Бюст советского лидера Иосифа Сталина высотой 3,5 м может появиться в Екатеринбурге. Комиссия по топонимике обсудит предложение 14 ноября, сообщает «Подъем» .

С соответствующей инициативой в администрацию города обратились грузинское общество «Сакартвелло», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор». Они указали конкретные места для установки бюста: 3 точки на бульваре по улице Культуры в районе Уралмаша, а также площадь перед Домом офицеров на Первомайской.

Комиссия по топонимике Екатеринбурга не считает нужным проводить опрос среди горожан относительно установки бюста Сталина. Депутат городской думы Александр Колесников выразил готовность поддержать инициативу.

«Решение будет принимать комиссия. Сталин — это не грузинская фигура, это общероссийская, общесоветская фигура. Локация на Уралмаше мне не нравится, сразу вам говорю. Вот у Дома офицеров она более уместна, но будем обсуждать», — прокомментировал Колесников.

На сегодняшний день в Екатеринбурге нет памятников Сталину, но в прошлом в городе устанавливали различные изображения вождя.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.