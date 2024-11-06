Бизнесу Подмосковья расскажут о необходимости сертификации

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12 ноября центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Подмосковная продукция — продукция со знаком качества» для предпринимателей и самозанятых региона. Мероприятие состоится в рамках Всемирной недели качества в 11:00, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В ходе встречи участникам расскажут о том, зачем необходимо подтверждать качество продукции и как правильно это сделать, о протоколах испытаний, сертификатах, декларациях, отказных письмах и штрафах, а также о мерах государственной поддержки.

Спикер вебинара — руководитель отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов.

Регистрация на мероприятие открыта до 12 ноября 10:00 по ссылке. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

Поддержка бизнеса, в том числе образовательная, осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.