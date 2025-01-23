Бизнесу Подмосковья рассказали о нюансах обжалования решений контрольных органов

Фото - © Подмосковным предпринимателям рассказали об особенностях обжалования решений контрольных органов, а также об оценке их деятельности

На портале «Госуслуги», помимо возможности обжалования решений и действий контрольных органов, имеется опция по оценке проведенного профилактического визита и компетентности инспектора. О порядке и специфике нового функционала рассказала на прошедшем 22 января 2025 года вебинаре замруководителя Главгосстройнадзора Московской области Ольга Макарова. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Инициатором проведения этого мероприятия выступила исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

С 1 января 2023 года досудебный порядок обжалования решений и действий контрольного органа стал обязательным. Досудебное обжалование представляет собой цифровой сервис, позволяющий урегулировать спор между предпринимателем и контрольным органом в досудебном порядке.

Через портал «Госуслуги» можно подать жалобу на решения о проведении проверки и обязательного профилактического визита, акты проверки и обязательных профвизитов, предписания, действия (бездействие) должностных лиц надзорного органа, решения об отнесении объектов контроля к категории риска, решения об отказе в проведении профвизитов по заявлению бизнеса, иные решения, принятые по итогам профилактики и проверок

Преимущества досудебного обжалования через электронный портал заключается в отсутствии госпошлины, быстром взаимодействии и оповещении на всех этапах рассмотрения обращения (сроком до 15 рабочих дней).

Ольга Макарова подчеркнула, что на портале «Госуслуги» имеется специальный функционал, позволяющий предпринимателям оценить проведенный профилактический визит. Он состоит из 3 простых действий, которые займут не больше двух минут. Это помогает усовершенствовать работу надзорных органов, получить обратную связь от бизнеса и сделать ее более понятной и комфортной для предпринимательского сообщества.

«Знание своих прав, равно как и специфики обязательных требований, предъявляемых законом, — это основа превентивной защиты предпринимателями своих интересов. Нам не раз доводилось сталкиваться с ситуацией, когда закон был на стороне заявителя, но им, например, пропущены сроки обжалования, или неверно избран способ защиты. Именно поэтому особое внимание нами уделяется правовому просвещению предпринимательского сообщества. Прежде всего, прямому диалогу между представителями органов исполнительной власти и бизнесом. Только разбор конкретных ситуаций, практики применения законодательства имеет такой положительный эффект», — отметила Наталья Чудакова.

Она также отметила новую возможность, позволяющую самим предпринимателям оценивать качество работы и компетентность должностных лиц контрольных органов.

«Мы призываем предпринимательское сообщество давать такую оценку, и положительную — в случае высокого профессионализма инспектора, и отрицательную — в противоположной ситуации. Мнение каждого предпринимателя Подмосковья поможет совершенствовать контрольно-надзорную деятельность в нашем регионе», — дополнила Чудакова.

Подробнее с презентацией вебинара можно ознакомиться на сайте уполномоченного в разделе правовое просвещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.