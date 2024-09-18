Бизнесмены Рузы передали 1,5 тонны гумпомощи участникам СВО и жителям Курска

В сборе помощи участникам СВО и жителям Курской области принимают участие абсолютно все — организации, волонтеры, воспитанники студий молодежного центра и местные жители. Не успели мы рассказать о необходимости для бойцов постельных принадлежностях, как в пункт сбора представители крупного бизнеса нашего округа вновь доставили помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Молодежку они привезли 1,5 тонны различных продуктов питания, среди которых консервы, макароны, печенье, крупы, лапша и супы быстрого приготовления и многое другое. Помогали разгружать автомобиль и сотрудники центра, и волонтеры.

Теперь перед нашими ребятами стоит задача рассортировать все это по коробкам и составить описи с товарами.

Присоединиться к сбору помощи может каждый житель округа. Для этого нужно лишь принести в пункт сбора помощи, который работает на базе Молодежного центра, продукты питания, воду, средства личной гигиены, одежду, медикаменты.

Сортировкой, отправкой и всем остальным займутся волонтеры Рузского ресурсного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.