Бизнесмены Подмосковья могут бесплатно переводить деньги со счета ИП себе на карту

МТС Банк по программам обслуживания «Стабильный», «Выгодный» и «Точный» отменил комиссию на внутренние переводы до 3 млн рублей со счета индивидуального предпринимателя на его собственный счет карты физического лица. Ежемесячный лимит на такие переводы составляет 3 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Теперь предпринимателям Подмосковья доступны бесплатные переводы средств, полученных от своей деятельности и оставшиеся после уплаты необходимых взносов и налогов, на собственную карту в МТС Банке для их использования на личные нужды.

По словам вице-президента, руководителя кластера малого бизнеса МТС Банка Надежды Панчуриной, внутреннее исследование компании показало, что наличие или отсутствие наименьшей комиссии на денежные переводы со счета ИП на собственный счет физлица многие клиенты-предприниматели считают очень важным фактором во время выбора банка для обслуживания.

«Особенно высок спрос на такие переводы в сегментах продавцов маркетплейсов и в сфере общественного питания. МТС Банк решил поддержать таких клиентов и предоставил возможность пользоваться заработанными деньгами как физлицо без дополнительных затрат, когда ранее комиссия доходила до 10%», — пояснила Панчурина.

Подать заявку на открытие счета для ИП с бесплатными переводами на карту можно на портале МТС Банка.

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