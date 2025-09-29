Бизнесменов РФ приглашают поучаствовать в премии «Предприниматель года»

Представителей бизнеса приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» в 2025 году. Предпринимательская премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой страны, сообщают организаторы премии.

Целями премии являются продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путеем выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году премия проводится по 29 номинациям. Новые номинации в 2025 года — это «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма». Имеется две специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». «Прорыв года» вручается по предложению членов жюри. «Бизнес от сердца» является переходящей номинацией, награда в виде алого сердца на мраморном пьедестале, изготовленная архитектором по индивидуальному заказу, ежегодно передается каждому новому победителю и уезжает в город победителя. Номинация учреждена партнером премии — основателем сети имидж-лаборатории «Персона» Игорем Стояновым.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.

«Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в ней — это инвестиция в репутацию компании, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства», — подчеркнула руководитель оргкомитета Инна Евсина.

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. О месте и времени проведения церемонии награждения победителей и лауреатов премии 2025 года организационный комитет премии проинформирует участников индивидуально. По традиции, награждение лауреатов осуществляют известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении Премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии, в региональных и федеральных СМИ.

Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года. Подать заявку возможно в режиме «онлайн» по ссылке.