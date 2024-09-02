Бизнесменов Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе Минсельхоза РФ

На 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024» министерство сельского хозяйства РФ проводит конкурс «За производство высококачественных кормов и добавок к кормам», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Цель конкурса заключается в отборе организаций, добившихся выдающихся результатов в разработке и производстве кормов для животных.

Компании, которые проявили себя на российском рынке, смогут участвовать в конкурсе и иметь шанс получить награды в виде медалей и дипломов. Победители получат право использовать логотип медали для продвижения своей продукции на рынке кормов и добавок к ним.

Для участия в конкурсе необходимо подать электронную заявку до 27 сентября 2024 года на адрес contestfeed2020@mail.ru. Дополнительную информацию о выставке можно найти на официальном сайте: https://russianagroweek.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.