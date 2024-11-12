Бизнесменов Подмосковья 20 ноября ждут на онлайн-практикуме по поиску клиентов

20 ноября состоится бесплатный онлайн-практикум для предпринимателей Московской области на тему «Как расширить рынки и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний». Участники узнают о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса, а также смогу задать вопросы спикеру от Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Спикером выступит заместитель руководителя Дирекции международной деятельности АО «Корпорация «МСП» Максим Астапенков. Эксперт расскажет, как с помощью цифровой платформы МСП.РФ найти новых бизнес-партнеров, предложить им свои товары и услуги, получить господдержку в проведении переговоров и заключении сделки, а также войти в реестр промышленных компаний.

Мероприятие бесплатное. Онлайн-практикум состоится 20 ноября. Начало в 11:00, продолжительность — 1 час. Ссылка для регистрации и подключения к трансляции.

Актуальная информация о потребностях крупных коммерческих компаний в формате «одного окна» размещена на цифровой платформе МСП.РФ. Сейчас там представлено более 300 российских и зарубежных производственных и торговых компаний.

Поддержка бизнеса, в том числе образовательная, осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.