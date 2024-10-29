Бизнесменов округа Пушкинский проконсультируют в приемной омбудсмена 30 октября

Сеть общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 47 муниципальных образований региона. Руководители приемных ежедневно осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Приемную в округе Пушкинский возглавила Анна Велесевич, сменив на посту Кобу Паикидзе, перешедшего в разряд общественных помощников Уполномоченного. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Обратившись в приемную бизнес-омбудсмена, предприниматели всегда смогут получить консультационную и разъяснительную помощь по вопросам защиты своих прав и законных интересов, больше узнать о действующих в регионе мерах поддержки МСП, а также практическую помощь в оформлении заявок на получении грантов и льгот.

Адрес приемной: город Пушкино, Писаревский проезд, 5в, бизнес-центр «Пушкино», офис 213.

Телефон для записи: 8(495)725-52-08. Время приема — среда с 10:00 до 14:00.

Электронная почта: a.velesevich@yandex.ru .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.