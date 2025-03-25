Бизнесменам Подмосковья расскажут о получении статуса малой технологической компании

27 марта центр «Мой бизнес» Московкой области организует бесплатный вебинар для предпринимателей региона на тему «Особенности получения статуса малой технологической компании (МТК) и резидента Сколково: цели, преференции, необходимые условия». Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Начало вебинара в 12:00, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В ходе обучающего онлайн-мероприятия участники узнают о том, что такое МТК и об особенностях получения этого статуса, мерах поддержки таких компаний, а также о том, как стать резидентом Сколково.

Спикерами вебинара выступят Евгений Рябов — специалист в области научно-технической и технико-экономической экспертиз проектов, член Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли России, а также Татьяна Вьюгина — исполнительный директор НП «Международный центр инжиниринга и инноваций».

Регистрация на мероприятие открыта до 10:00 27 марта по ссылке. Ссылка на вебинар будет направлена на указанную при регистрации почту.

Подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора»: https://calendar.invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.