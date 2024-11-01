Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 15:37

Бизнесменам Подмосковья расскажут, как защитить авторские права на маркетплейсах

Продажа на маркетплейсах предлагает предпринимателям множество преимуществ, таких как быстрая проверка спроса и расширение географии продаж, но также связана с рисками нарушений интеллектуальных прав. Так, понимание объектов интеллектуальной собственности и своевременное оформление прав помогут минимизировать риски и обеспечить безопасное развитие бизнеса на маркетплейсах, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Интеллектуальной собственности на маркетплейсах будет посвящен ближайший вебинар, проводимый по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и Адвокатской палаты Московской области.

7 ноября в 11:00 часов спикер — Алена Харитонова, бизнес-юрист, специалист по регистрации товарных знаков, борьбе с контрафактом и защите интеллектуальной собственности, Член Российской Ассоциации юристов — ответит на основные вопросы:

Нарушения, которые чаще всего допускают продавцы;

Цена ошибки: виды ответственности за нарушение интеллектуальных прав;

IP-тролли;

Ответственность маркетплейса;

ИИ в сфере интеллектуальной собственности. Можно ли использовать результаты его деятельности;

Результаты интеллектуальной деятельности как бизнес-актив. Способы коммерциализации.

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Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 5 месяцев текущего года экономика Московской области выросла на 12,3%.

«За 5 месяцев этого года мы прибавили 12,3%, там еще идет выверка. Важно этот темп дальше выдерживать», — сообщил Андрей Воробьев.