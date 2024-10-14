Бизнесменам Подмосковья грозят штрафы за нарушение миграционного законодательства

На прошлой неделе сотрудники Минсельхозпрода Московской области совместно с ГУРБ и УМВД проверили торговые объекты в Лобне и Павловском Посаде на соблюдение миграционного законодательства и правил торговли. Обследовано 70 объектов, выявлено 38 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Составлено 36 протоколов по нарушению соблюдения законодательства иностранными гражданами, из них: 15 протоколов по работе без патента со штрафом до 7 тыс. рублей, 4 протокола за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации со штрафом до 2 тыс. рублей, 8 протоколов за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности со штрафом до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для ИП и юридических лиц, 9 протоколов за нарушение режима пребывания в РФ со штрафом до 7 тыс. рублей и административным выдворением за пределы РФ.

9 собственникам торговых объектов грозят штрафы в общей сумме до 9 млн рублей по части 4 статьи 18.15 за незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранных граждан или лиц без гражданства.

К незаконным объектам торговли будет применяться механизм изъятия несанкционированной продукции и демонтажа самого объекта. Меры приняты с целью предотвращения повторных возникновений незаконных объектов в прежних локациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями запрет на привлечение иностранной рабочей силы по некоторым патентам. Глава региона подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

Запрет на привлечение иностранной рабочей силы, который начнет действовать с 1 января 2025 года, коснулся торговли табаком и алкоголем, уличного питания в нестационарных торговых объектах, соцуслуг, спорта, досуга, культуры, образования и здравоохранения. За этот год предприниматели должны подстроиться под изменения.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане РФ», — заявил Воробьев.